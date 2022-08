Foto iStock

Apesar de não ser uma prática muito comentada, o financiamento de veículos por pessoa jurídica, ou seja, utilizando CNPJ, não só é possível como também envolve alguns benefícios exclusivos. O processo é bem semelhante a uma compra realizada por pessoa física e não conta com nenhuma burocracia adicional, podendo inclusive ser feito por quem é microempreendedor individual (MEI). Contudo, é importante estar por dentro de todas as regras e cuidados necessários, pois qualquer problema com o financiamento colocará a empresa em uma situação delicada.

Para comprar um carro em nome da empresa, o passo a passo ainda é o mesmo: o dono ou algum representante deve ir até uma concessionária fazer a negociação. Além de conferir a identidade do comprador, CNPJ e contrato social, também será feita a costumeira análise de crédito. Em alguns casos, podem ser solicitados documentos que comprovem a atual saúde financeira da empresa, então também é importante que a pessoa jurídica não esteja endividada. Vale lembrar que quem é MEI precisa se atentar ao valor do veículo, que não pode ultrapassar o limite de faturamento anual da categoria (R$ 81 mil).

A principal vantagem exclusiva para um financiamento com CNPJ são os descontos oferecidos para empresas. Geralmente, isso está atrelado à compra de mais de um veículo, mas vai variar de acordo com a montadora ou a concessionária. Dependendo da marca e do modelo, é possível conseguir uma redução que varia de 3% a 30% em cada carro. Quanto mais automóveis forem comprados, melhor será o desconto. Esse é um benefício exclusivo para carros zero km, e o comprador também pode conseguir redução nos preços de diversos acessórios, já que o veículo será enviado diretamente da fábrica.

No caso dos seminovos, tudo vai depender da concessionária com a qual se estiver negociando. É importante ressaltar que qualquer tipo de problema envolvendo o veículo trará consequências para a empresa, como, por exemplo: quando houver multas não pagas, é a empresa quem ficará com dívidas no Detran. Caso os impostos do automóvel não estiverem em dia, o CNPJ utilizado poderá ficar com crédito negativado. No pior dos cenários, em casos de dívidas tributárias e federais, o veículo acaba sendo penhorado junto de outros bens com outros patrimônios da pessoa jurídica.

Quanto aos cuidados, é necessário que a empresa fique com o veículo por, pelo menos, 180 dias antes de revendê-lo. Também é obrigatório declarar todos os automóveis adquiridos no Imposto de Renda, inclusive em caso de revenda, declarando o valor obtido em cada um.