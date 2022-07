Ex-vereadores de Americana tendo atuado no mesmo período no legislativo local, Valdecir Duzzi e Odair Dias (PSDB) devem estar firmes no time que vai lutar pela reeleição do deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania) este ano. Odair é hoje secretário de governo em Sumaré, que tem no comando o filho de Dirceu, Luiz Dalben.

HENRIQUE TAMBÉM– Duzzi disse ao NM que deve estar também no projeto da eleição do suplente de deputado federal Henrique do Paraíso (Republicanos). Em 2018, HP ‘bateu’ na trave e ficou com a primeira suplência do partido- tendo assumido por alguns meses este ano.