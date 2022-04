O ex-vereador de Americana Valdecir Duzzi vai para a assessoria de Dr Daniel (PDT). Duzzi e Dr Daniel têm proximidade desde 2016, quando o médico surgiu para a política na cidade, mesmo não tendo sido candidato na oportunidade.

Duzzi deverá ter como função auxiliar o trato político do mandato e evitar maiores atritos entre DD e os pares. Duzzi foi presidente da Câmara em 2014 quando Paulo Chocolate (PSC) assumiu a prefeitura no mandato tampão. Duzzi foi secretário municipal e candidato deputado estadual em 2014- com 7803 votos.

“Duzzi diz que irá contribuir ao máximo, fazer articulações, procurar construir pontes e não estabelecer barreiras” já o vereador “Dr Daniel disse que que é um prazer e uma honra ter o Duzzi em nosso time com toda essas bagagens, temos um grande projeto e vamos aumentar nosso grupo”.