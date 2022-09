Pamela Paz & Denilson iniciam este final de semana com uma agenda de shows para todos os públicos. Começando nesta sexta-feira (16) com dois shows. Eles se apresentam, a partir das 20h, no Garden Bar, em Sumaré, localizado na Rua Iside Michelucci Bianchi, 121, Vila Miranda. Na mesma noite, a dupla faz show no Rancho das Palmeiras, localizado também em Sumaré. Um local para quem gosta de uma boa dança. Serão quatro atrações.

No domingo (18) é a vez do bar Estação São Bento, em Campinas, localizado na Rua São Bento, 117, Parque Taquaral. Serão quatro atrações.

A dupla conta com um repertório que vai desde clássicos como “Boate Azul” gravado por grandes nomes do sertanejo até sucessos recentes como “Mal Feito” da dupla Hugo & Guilherme com participação especial da Rainha Marilia Mendonça e também a música de trabalho “Passa no Crédito”. Um repertório para todos os gostos e público, sempre com muita alegria.

Sobre a dupla

Pamela Paz, uma paulista de Vinhedo e Denilson, um mineiro de Elói Mendes. O encontro dos dois aconteceu em 2002, quando ainda cantavam em bandas diferentes e não demorou muito para que descobrissem que apesar de ecléticos, a música sertaneja sempre foi uma paixão para a dupla. A voz potente e afinada de Pamela misturada ao timbre vocal calmo de Denilson, além do talento com instrumentos, são a prova de que a história de sucesso que se iniciou em 2002, não tem tempo para acabar.

Confira o clipe no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wTVn027APL4

Spotify: https://open.spotify.com/track/5cX0xgivO8q8Qi7j8j0pSY?si=0790284ae49f4862&nd=1

Siga a dupla nas redes sociais

Instagram: @pamelapazedenilson