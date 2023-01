Dupla do golpe em banco cai pra Guarda

Dupla fazia parte de quadrilha do golpe no Cx Eletrônico



Dois homens que faziam parte de uma quadrilha que aplica golpes na região foram detidos por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste esta terça-feira. Os golpes eram aplicados em clientes que utilizavam caixas eletrônicos. A prisão aconteceu na parte da manhã no estacionamento de um supermercado no Jardim Europa I.

Segundo os agentes, após saberem da atuação dos criminosos no comércio, viaturas seguiram até a Avenida da Amizade. Dois suspeitos estavam em frente aos caixas e um do outro lado do estacionamento. No entanto, quando os agentes saíram das viaturas, o suspeito que estava mais longe conseguiu fugir.

A equipe deteve os dois homens, de 28 e 33 anos. Eles estavam ainda no caixa com cartões bancários de duas vítimas. Uma das vítimas disse que sacou dinheiro no local e logo depois um suspeito o abordou. Nesse momento, as viaturas chegaram e o criminoso puxou o cartão da mão dele e saiu correndo.

A segunda vítima também fez um saque e seguiu para o carro. O criminoso fingiu estar armado para roubar o cartão bancário dela. As duas vítimas reconheceram os suspeitos detidos e os criminosos receberam voz de prisão.

A Guarda ainda apreendeu o carro usado pelos bandidos, que estava estacionado na Rua Itália. No veículo havia um celular, roupas, folhas de contrato de locação de salão, chaves e perfume. A Guarda apresentou o caso no 2º Distrito Policial e a dupla ficou presa por roubo, furto e associação criminosa.

