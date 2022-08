O show do cantor Dudu Nobre, em comemoração aos 147 anos da cidade, levou mais de duas mil pessoas à praça Comendador Muller, Centro, na noite deste sábado (27). O evento realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e com apoio da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) começou às 14h e também contou com apresentações musicais de artistas da região.

O sambista apresentou alguns dos maiores sucessos de sua carreira, como “A Grande Família”, “Goiabada Cascão”, entre outros. Também se apresentaram os sertanejos Yago Rocha e Isabella Siqueira; DJ Pirulito; Pagode do Renan; e os grupos Badauê e NewSamba.

Antes do show, o prefeito Chico Sardelli subiu ao palco e também comemorou o evento: “É festa, temos muito a comemorar nesses 147 anos. Americana está voltando a ser aquela cidade líder, pujante, presente, tenho muito orgulho de ser prefeito dessa cidade”, disse.

As comemorações tiveram início na quinta-feira (25), com a apresentação de uma das óperas mais famosas do mundo, Pagliacci, do italiano Ruggero Leoncavallo, com plateia lotada no Teatro Municipal Lulu Benencase. O espetáculo foi acompanhado pela Orquestra Sinfônica Municipal de Americana, com a participação de músicos da Filarmônica de Rio Claro, sob regência do maestro Álvaro Peterlevitz. Os músicos se apresentaram no fosso do palco, um espaço arquitetônico raro em teatros brasileiros.

Na sexta (26), a praça Comendador Muller recebeu o Circuito SESC de Artes, realizado pelo Sesc-SP com apoio da Prefeitura de Americana e do Sincomércio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste). Foram várias atrações a partir das 16 horas, com artistas do circo, do teatro, da dança, da literatura e das artes gráficas. O destaque foi o show da cantora paulistana Drik Barbosa, com músicas que transitam do R&B ao rap, com temáticas de suas vivências sobre empoderamento feminino e negritude.