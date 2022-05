Duas motos foram roubadas em Santa Bárbara d’Oeste no final de semana. J.L.G., 22, foi a primeira vítima e teve sua moto levada tarde da sexta-feira, no Jardim Esmeralda. Ele estava no cruzamento das ruas Rayon e Santos e deixou a moto Yamaha XT 660R, ano 2013, placa EOL9B60, cor preta, estacionada.

Ele observou um rapaz de cor parda, magro, estatura mediana, trajando camiseta vermelha e usando capacete preto começou a mexer na chave de ignição. Em princípio, ele achou que era algum conhecido que estava brincando, mas ao se aproximar o ladrão sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto, dizendo “liga a moto para mim senão vou te dar um tiro”. Após o crime, o ladrão sumiu com a moto tomando rumo ignorado. Segundo a vítima, o ladrão estava acompanhado de um comparsa em outra motocicleta. No local, existe câmera de segurança que pode ajudar a identificar o autor.

O segundo caso foi do jovem P.H.P., 20, vítima na noite de sexta-feira, no bairro Planalto do Sol. Ele estacionou sua motocicleta Honda CG 160 Fan, ano 2021, cor vermelha, placa BVZ0B56, na frente da residência de sua namorada na rua Teresina, e se ausentou por cerca de 10 minutos. Quando retornou para apanhar a moto, constatou que ela tinha sido levada por ladrões. Cartões de crédito da vítima que estavam no veículo também foram furtados.