Atuando há dois anos no mercado, a WillFly, produto da empresa Wil, conecta gestores de empresas ao que eles precisam ver de onde estiverem – com soluções de monitoramento remoto de operações, rede de pilotos de drones espalhados pelo país e conectados a uma plataforma. Ao todo, a rede de profissionais da empresa Wil conta com mais de 3 mil pilotos mapeados em todas as regiões do país e já reduziu cerca de 80% nos custos de deslocamento de gestores para o gerenciamento das obras e projetos.

A WillFly surge com o objetivo de utilizar a tecnologia, inovação e a mão de obra especializada dos pilotos de drones para ajudar empresas a reduzir seus custos com viagens a trabalho e, ainda assim, aumentar a frequência do monitoramento necessário.

“A cada vídeo entregue, é possível mensurar previamente os resultados, o que possibilita ajudar a acelerar a tomada de decisão dessas empresas. Dessa forma, também é possível otimizar cada vez mais os recursos, processos, comunicação e operações, tudo em tempo hábil”, explica Marcelo Quinderé, CEO da startup Wil.

Nos últimos anos, têm aumentado o número de startups de tecnologia com foco em soluções que facilitam o dia a dia da população. Entre os diferenciais da Wil está a otimização do acompanhamento de projetos e operações que antes acompanhavam até cinco obras, hoje conseguem acompanhar até quinze no mesmo dia.

Conheça a startup Wil

A empresa de tecnologia e inovação Wil surgiu em 2020 e desde então tem sido referência em monitoramento remoto. Com dois produtos no mercado, WillFly e Wily, a startup tem se destacado no mercado de monitoramento de projetos de setores diversos como indústria, mineração e saneamento.