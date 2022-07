Esta equipe em patrulhamento pelo região dos bairros da Praia Azul em Operação Azul Marinho que visa principalmente o combate de roubos a residência, furtos a residência, trafico de drogas e outros delitos em, patrulhamento pela Rua da Capoeira jd Da Mata local já conhecido pela equipe por ser ponto de comercialização de Drogas pela área de mata ao averiguar o local a equipe visualizou 5 indivíduos no interior da mata, possívelmente comercializando drogas, momento em que os referidos indivíduos se deslocaram em direção ao local onde encontravam-se os GCMs e no momento em que iriam pular o muro em direção a Equipe um dos indivíduos percebeu a presença da viatura na via e gritou “Policia”, saindo ambos correndo em direção a mata os mesmo ainda foram acompanhados pelos GCMs até que adentraram a mata fechada, não sendo possível a detenção dos mesmos

Retornando ao local onde os mesmos se encontravam foi possivel localizar 35 eppendorf contendo cocaína e 37 porções de maconha. Fato apresentado a Central de Polícia Judiciária onde foram aprendidas as drogas e tomadas as medidas cabíveis pela autoridade Policial de plantão.