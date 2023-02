Drogas colombiana e peruana são apreendida pela Gama. Equipe da Guarda Municipal de Americana estava em patrulhamento pela rua dos Solimões, no bairro São Roque, quando no cruzamento com a rua Tocantins se deparou com um adolescente subindo a referida rua. O mesmo, ao perceber a viatura, dispensou um pino com pó branco aparentando ser cocaína.

O adolescente foi detido e indagado sobre a droga, e afirmou que estava indo vendê-las no b. Disse, ainda, que o dinheiro estaria com uma outra parte maior de idade, que conseguiu fugir.

Foi solicitado a viatura do canil, que compareceu a Vtr 190 com o Cão Draco e condutor GCM Sandro e realizou o trabalho de faro. Foram encontrados:

14 pinos de cocaína $ 10,00 cada;

14 tubinhos com cocaína peruana $ 20,00 cada;

74 porções de maconha $ 10,00 cada e

34 tubos com maconha colombiana $ 15,00 cada.

Os valores e procedência foram informados pelo adolescente.

A genitora do adolescente foi localizada e ambos foram conduzidos juntamente com as drogas para o CPJ e os fatos foram narrados para autoridade de plantão, que deliberou pelo Ato Infracional/ tráfico de drogas. A parte foi ouvida e liberada para sua genitora.

Obs: Não foi necessário fazer o uso de algemas, a parte estava bem colaborativa.

