Agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste descobriram um ponto de armazenamento de drogas em uma casa abandonada. A ação aconteceu no começo da noite desta sexta-feira no bairro Santa Fé.

.📍HORA: 18:15min

.📍LOCAL: Rua Helena Pereira Souza Sacerdote n°131 , bairro Sta Fé.

Abaixo segue resenha da GM SB

Essa equipe tática durante patrulhamento preventivo pelo bairro Santa Fé, sendo esse local conhecido nos meios policiais pelo intenso tráfico de drogas, e próximo a uma casa de esquina abandonada deparamos com o adolescente M.S de 16 anos que ao visualizar a equipe de imediato já foi falando que “perdeu” e que tínhamos o pego no pulo. Sendo assim abordado e em busca pessoal localizado contigo 3 kits contendo 42 eppendorfs com cocaína, que em diálogo assumiu estar indo assumir o horário das 18h até 00h na “biqueira”.

Na casa abandonada defronte a abordagem foi feita uma varredura em seu interior, sendo logrado êxito em localizar em uma caixa de descarga mais 87 eppendorfs com cocaína semelhantes ao localizado com o adolescente, bem como um aparelho celular Samsung cor preta que indagado negou a propriedade desses entorpecentes e do aparelho celular.

Diante dos fatos o adolescente foi apresentado junto ao plantão Policial acompanhado de sua genitora, e relatados os fatos para autoridade Policial que deliberou pela apreensão do adolescente, permanecendo assim a disposição da justiça.