A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste desbaratinou a distribuição de drogas na noite desta sexta-feira antes mesmo de o material ser posto a venda. A apreensão aconteceu na rua José Luiz Covolan, no jardim Furlan.

A equipe de Apoio Tático Inspetor Sandrin, sub Lacerda e GMs Ferreira e Araújo recebeu via rede de rádio CICOMM uma informação sobre denúncia que pelo local mencionado acima indivíduos estariam embalando entorpecentes, e que essa droga seria transportada do local às 20h30min.

A equipe deslocou pra averiguar e chegando pelo local deparou com dois indivíduos na área da residência denunciada, que foram indagados sobre as drogas que estariam sendo embaladas, se viram sem saída pra se evadir e acabaram confessando e franqueando a entrada da equipe,nos levando até cozinha onde estava toda droga sobre a mesa.

Os indivíduos foram identificados como J.L.C que relatou ser apenas usuário, e H.M.D.S que informou não ser dono da droga e estaria à dois dias embalando drogas e receberiam R$ 500,00 Reais para guardar todo entorpecente.

Foi localizado:

✔️3 tijolos de maconha;

✔️2.135 porções de maconha;

✔️1 porção a granel;

✔️3 balanças de precisão;

✔️2 facas;

✔️1 marreta de borracha;

✔️12 pacotes de plástico para acondicionamento de droga;

Peso total das drogas 5.245 kg.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos indivíduos e apresentados junto ao plantão policial onde os fatos foram narrados para autoridade policial que ratificou a voz de prisão em flagrante delito por infrigir os ARTs 33(Tráfico de drogas) e 35(Associação para o tráfico de drogas) da lei 11.343/06, ficando ambos presos pela cadeia local e a disposição da justiça.