A droga não conseguiu correr, e foi apreendida

Drogas foram apreendidas após

ação da guarda municipal de Santa Bárbara d’Oeste este sábado no bairro São Joaquim. A operação aconteceu no final da manhã na rua Analândia e foram ‘pegas’ porções de maconha e cocaína. Ninguém foi detido. O rapaz que foi visto próximo aos entorpecentes acabou conseguindo fugir.

Leia abaixo o resumo feito pela GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara D’Oeste-SP



.EQUIPE 01

.🚨VTR 30

.🚨GCM URBANO

.🚨GCM CHIMITI

.🚨 CANIL

.🚨GCM GESIEL

.🚨GCM EDMAR

.🚨TANDERA

.📍DATA: 01 de Abril de 2023

.📍HORA: 11:00

.📍LOCAL: Rua Analândia, 462, São Joaquim.

🛑 Apreensão de drogas

Em patrulhamento pelo local citado, essa equipe visualizou um indivíduo de camiseta azul e bermuda tactel abaixado próximo ao escadão da viela existente no local, este que ao perceber a aproximação da viatura saiu em desabalada carreira para uma área verde, não sendo possível a abordagem. Como já é de conhecimento o tráfico de drogas no local, foi acionado a equipe de CANIL onde após varredura a cadela TANDERA localizou (próximo de onde o indivíduo se evadiu) em baixo de uma madeira, no pé da árvore, uma sacola plástica contendo 6 kits de entorpecentes, totalizando 53 porções de Maconha e 29 ependorfs de Cocaína. Diante dos fatos a ocorrência foi apresentada no plantão policial onde a autoridade presente apreendeu os entorpecentes.

