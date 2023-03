Droga foi passear no Parque

Droga estava no parque Araçariguama

Agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste fizeram grande apreensão de drogas no Parque Araçariguama na tarde deste domingo. Ninguém foi preso na ação que aconteceu há pouco (por volta das 16h). Uma denúncia levou os agentes da Lei e da Ordem ao local onde estava o material.

Abaixo a descrição da ação feita pela GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara D’Oeste-SP

.APOIO TÁTICO 01

.🚨Inspetor Sandrin

.🚨GCM Ferreira

.🚨GCM Reis

.

.📍DATA: 26 de fevereiro 2023

.📍HORA: 15h50min

.📍LOCAL: Rua Rodrigues Alves n°112, área verde,Jd Itamaraty.



.

🛑 APREENSÃO DE DROGAS

.

.SÍNTESE:

Esta equipe de Apoio Tático durante patrulhamento preventivo nas proximidades do parque Araçariguama foi informada por um transeunte a qual não informou sua identidade temendo represálias, de que na rua acima citada, pela área verde, indivíduos em atitude suspeita constantemente adentram o local com sacola e muita da vezes retorna sem nada em mãos.

Mediante a informação a equipe deslocou pra checar a veracidade dos fatos e durante varredura logrou êxito em localizar entre folhagens uma sacola plástica transparente contendo entorpecentes já embalados e prontos para venda. Sendo:

✔️534 pedras de crack;

✔️148 eppendorfs com cocaína;

Diante dos fatos todos os entorpecentes foram apresentados e apreendidos pelo plantão policial.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento