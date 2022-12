Um acusado de tráfico de drogas que fugia da Guarda Municipal foi parar dentro da UPA em Santa Bárbara d’Oeste esta quinta-feira. A apreensão do material aconteceu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Santa Rita de Cássia. O suspeito invadiu a unidade para fugir da abordagem nesta quinta-feira (22) e abandonou uma sacola com drogas no local.

A equipe viu um suspeito pegando algo em uma árvore, numa área conhecida como ponto de tráfico. Assim que notou a presença dos guardas, o homem fugiu correndo e pulou o muro da UPA. A equipe não conseguiu deter o suspeito, mas depois encontrou uma sacola com drogas deixada em cômodo desativado da unidade.

Na sacola havia seis porções de lança-perfume, nove de LSD, 50 de maconha, 53 cocaína e R$ 23. Um boletim de apreensão de drogas foi registrado.