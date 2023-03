Droga brota na árvore na vila Grego

Até parece que droga brota em árvore, mas

a Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste encontrou drogas escondidas em uma árvore no bairro Vila Grego. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (20), após uma denúncia anônima.

A pessoa que fez a denúncia afirmou que um suspeito havia escondido um saco com drogas na Rua Bahia. Uma equipe foi investigar e apreendeu no local indicado, 20 pedras de crack e 28 porções de cocaína.

Os agentes fizeram as buscas tentando encontrar o suspeito, mas nenhuma pessoa que batesse com a descrição foi vista na região. Foi registrada a apreensão das drogas no 1º Distrito Policial da cidade.

