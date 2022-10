Realizado simultaneamente no último sábado (15/10) em sete cidades (inclusive Nova Odessa), o drive-thru para coleta de aparelhos eletrônicos sem uso promovido por Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos), BrasilReverso Gerenciamento de Descartáveis e prefeituras terminou com um balanço altamente positivo: foram recolhidas 2,9 toneladas de “lixo eletrônico”. O balanço final da ação ambiental foi divulgado nesta terça-feira (18/10) pelo Consimares.

“Obrigado a todos os envolvidos pela dedicação com essa ação. Saibam que o intuito maior é a sensibilização da população quanto ao descarte correto dos materiais, inclusive os eletrônicos usados. Aos poucos, vamos conseguindo implantar essa nova cultura ambiental, uma vez que cada vez mais a humanidade gerará o descarte dos eletrônicos”, agradeceu o superintendente do Consimares, Mimo Ravagnani.

Apenas em Nova Odessa – onde a ação ao longo do sábado foi promovida na Praça dos Três Poderes, em frente à Prefeitura, com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente –, foram recolhidos 172 quilos de lixo eletrônico.

Na lista dos inservíveis descartados gratuita pela população durante o drive-thru, estão principalmente fornos de microondas e ferros de passar roupas, mas também CDs velhos e cabos elétricos e lógicos em geral. O material foi destinado à Coopersonhos – a cooperativa de profissionais da reciclagem da cidade.

“Esta ação, assim como todas as demais ações ambientais, é essencial para a proteção do meio ambiente e da saúde da população, pois o descarte irregular deste tipo de material pode causar contaminação ambiental. Além disso, não descartar corretamente os resíduos eletrônicos é perda de matérias-primas e a descontinuação do processo de economia circular”, acrescentou a secretária interina de Meio Ambiente de Nova Odessa, Aryhane Massita.

“Agora, nossa intenção é fechar parceria com as cooperativas de cada município para que eles se tornem um ponto de entrega voluntária permanente, onde a BrasilReverso irá comprar todo o resíduo eletroeletrônico descartado. Contamos com a ajuda e auxílio da população para que consigamos alcançar essa parceria”, completou Mimo Ravagnani.

O drive-thru aconteceu ao mesmo tempo em Nova Odessa (cidade-sede do Consórcio), Monte Mor, Elias Fausto, Capivari, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Hortolândia. A cidade “campeã” de recolhimento de lixo eletrônico foi Sumaré, com 755,50 kg.

Foram aceitos aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos (computador, laptop, autofalantes, caixas de som, aparelho de barbear, câmera de vídeo, impressora, calculadora, aspirador de pó, cabos, fios, carregadores), entre outros. As lâmpadas, pilhas e baterias recebidas devem agora ser descartadas em caixas de coleta específicas devido à sua logística reversa (as fabricantes devem dar destinação ambientalmente correta a estes materiais após usados).

SUSTENTABILIDADE

Com foco na sustentabilidade, a Prefeitura de Nova Odessa tem procurado seguir as exigências do novo marco regulatório da Política Nacional de Resíduos, ampliando as ações de reciclagem no município, através de parceria com a BrasilReverso – empresa situada no município que faz a reciclagem e o gerenciamento dos resíduos eletroeletrônicos.

Para tanto, a gestão atual lançou em dezembro um programa cuja intenção é difundir a prática de descarte correto de eletroeletrônicos no PVE (Ponto de Entrega Voluntária) instalado no próprio Paço Municipal, situado na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro.