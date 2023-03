Drama do ator José Mayer. Dores psíquicas e surto psicótico

O ator José Mayer, 73 anos, eterno galã de telenovelas

diagnosticado com Granulomatose de Wegener, uma doença autoimune rara que provoca a inflamação dos vasos sanguíneos, sofre sua segunda internação hospitalar neste ano.

Dessa vez, o veterano artista José Mayer, que protagonizou diversas novelas na Rede Globo de Televisão, foi internado após apresentar um quadro de surto psicótico. Mas, do ponto de vista psicológico, o que vem a ser essa doença e quais são suas causas, sintomas e tratamento?

O surto psicótico é um momento de desorganização psíquica, caracterizada pela perda de noção da realidade, comportamento descompensado e psicótico. Pode ocorrer sem causa prévia e vir de maneira súbita.

E durante o surto psicótico, a pessoa pode apresentar sinais e sintomas como: confusão mental, delírios, alucinações, catatonia (paralisada, inerte, sem reação), fala desorganizada ou incoerente.

O surto psicótico pode ter como causa principal, os transtornos mentais psicóticos como a esquizofrenia, como consequência e comorbidades de outros transtornos mentais e como resultado de relações abusivas, uso de drogas ou de álcool.

Além disso, pode vir a ser um aglomerado de sintomas de algumas atitudes clássicas que também se associam a uma possível esquizofrenia. Esse tipo de transtorno provoca ideias delirantes, perturbações e alucinações fragmentárias, com comportamentos imprevisíveis.

Além disso, pessoas que se encontram em surto psicótico podem apresentar falas descontruídas, desconexas, total desorientação, comportamento agitado, irritabilidade e agressividade, alteração do ciclo de sono, estado catatônico, perda de apetite, alteração e oscilação no humor, despersonalização, uma vez que pode vir a ouvir vozes e, através da confusão mental, apontar delírios constantes.

Um fenômeno de causas associadas a diversos fatores, como depressão, transtornos bipolares e transtornos ansiosos, o que o torna multicausal.

Como a principal característica do surto é a perda de noção da realidade, as alucinações podem se manifestar, levando o paciente a sentir cheiros e ouvir vozes imagináveis, motivado pelo delírio.

É preciso, neste momento, evitar o confronto com o indivíduo, manter a calma, ser empático e auxiliar diante da instabilidade emocional apresentada, para buscar ajuda e orientação de profissional de saúde mental, pois, por ser uma desorganização psíquica, logo se configura em uma situação de risco que deve ser tratada com cautela para não colocar em risco a vida do paciente e nem de seus familiares.

O tratamento ideal é o multidisciplinar em que vários profissionais: médico, psicólogo, psiquiatra, neurologista, entre outros podem avaliar os vários aspectos afetados pelo surto e assim, definir as causas e determinar a condução terapêutica mais adequada.

Lembrando que, em casos mais graves, o mais indicado é a internação que afastará outros possíveis transtornos associados e também pode aliviar os sintomas físicos e biológicos.

Enfim, esse episódio nos mostra que, estamos todos sujeitos a passar por crises ou surtos. No caso do ator José Mayer, por este já apresentar complicações clínicas autoimunes, precisará de um acompanhamento médico intensificado, associando internação, medicamentos e psicoterapia.

Desse modo, as causas do surto psicótico podem ser eliminadas e ser reestabelecido o equilíbrio físico e mental, propiciando a ele uma maior qualidade de vida para os próximos anos.

Dra. Andréa Ladislau / Psicanalista

Ignácio de Loyola Brandão, Gabriel Braga Nunes e Paulo Borges prestigiaram o lançamento do livro de Carolina Delboni, na Livraria da Vila

Na última quinta-feira (16) a educadora e escritora Carolina Delboni, especialista em comportamento adolescente, lançou seu livro intitulado “Desafios da Adolescência na Contemporaneidade – Uma conversa com Pais e Educadores” em evento realizado na Livraria da Vila da Rua Fradique Coutinho. Estiveram presentes para prestigia-la nomes como Paulo Borges, Ignácio de Loyola, Paulo Secches, Flavia Renault, Camila Yahn e outras personalidades.

