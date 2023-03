Brazil, I’m devastated! O cantor Drake, principal atração do Lollapalooza no terceiro dia do festival, cancelou o show deste domingo (26) menos de 12 horas do evento.

Ele será substituído pelo Dj Skrillex, conforme anunciou a organização.

“Devido a circunstâncias imprevistas, Drake está sem membros da sua equipe de som e produção, essenciais para a realização do show do Lollapalooza em São Paulo. Drake estava animado para se apresentar para seus fãs no Brasil. Infelizmente, isso está fora de seu controle. Desculpas”, afirmou a equipe do cantor canadense.

O Lollapalooza enfrenta diversas baixas nesta edição, por exemplo a banda Blink-182, que se aparentaria ontem, desistiram e foram substituídos pela banda Twenty One Pilots.