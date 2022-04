Os casal de médicos do Hospital Municipal de Americana Dr Daniel e Dra Adriana tiveram suas exonerações solicitadas no processo administrativo disciplinar que investiga um episódio ocorrido dentro do Hospital no dia 4 de janeiro deste ano.

A sindicância foi aberta após o diretor da Fusame, Douglas Henrique Magalhães, dar queixa de agressão física por parte de Dra Adriana e agressão verbal por parte de Dr Daniel. Ao longo do processo, o casal chegou a ser afastado por 60 dias de suas atividades e agora recebe o relatório conclusivo com o pedido de exoneração de seus respectivos cargos.

De acordo com o documento, a “confusão” teria começado quando Dra Adriana deixou seu posto de trabalho para visitar um paciente internado no HM que não era de sua responsabilidade. O documento ainda traz duas testemunhas, afirma a existência de um vídeo da agressão por parte dos médicos, além do exame de corpo de delito e boletim de ocorrência feito por Douglas.

PREFEITURA. “A Prefeitura de Americana não vai se manifestar sobre documentos ou procedimentos internos até que haja o trânsito em julgado administrativo. Os atos são encaminhados diretamente às partes ou ao advogado devidamente constituído nos autos”.

DRA ADRIANA E DR DANIEL. O casal entrou com mandado de segurança esta tarde para tentar reverter a decisão. Dra Adriana afirmou que eles serão exonerados “por ajudar um paciente com câncer” e que em 22 anos de trabalho nunca tiveram uma queixa.

“A sindicância que julgou os atos ocorridos no hospital agiu parcial em prol do executivo para denigrir nossa imagem e acabar com nossa carreira profissional em Americana com intuito de prejudicar Dr Daniel Vereador e Dra Adriana pois está ocorrendo uma perseguição política e quem foi até o hospital fora do horário no meu trabalho nos assediar foram os gestores comissionados do Prefeito e estes não foram afastados e nem punidos, todos os membros da sindicância que agiram parcialmente eu irei entrar com processo”.