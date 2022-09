Nesta sexta-feira (2), acontece em Nova Odessa, o lançamento da campanha do Dr. José a deputado estadual às eleições de outubro de 2022.

O evento será às 19h, no New House Festas e Eventos, à Avenida João Pessoa, 156, centro, Nova Odessa.

O evento contará com a presença do ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizette, candidato a deputado federal, lideranças do PSB da região e o público.

Dr. José (José Antonio Ferreira) vai disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Essa é a quarta vez que Dr. José disputa um cargo eletivo. Foi eleito vereador em 2012, reeleito em 2016, e em 2020, concorreu à Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste ficando em segundo lugar com 38. 772 votos. Casado e pai de quatro filhos, Dr. José atua há mais de 30 anos na rede pública de saúde, atendendo nas unidades básicas de saúde, prontos-socorros e hospitais de Santa Bárbara e Nova Odessa. Atualmente, presta serviços em Nova Odessa e está afastado das funções por conta da campanha.

Jonas Donizette foi vereador de Campinas por três mandatos, três vezes deputado estadual, prefeito de Campinas e presidente dos prefeitos do Brasil. É jornalista e comunicador.

“É com muita felicidade que venho fazer este anúncio: Sou oficialmente candidato a Deputado Estadual. Sou um apaixonado por essa região e quero empenhar toda minha energia por uma representatividade pela nossa gente. Chega de atraso, vamos pensar grande e começar a escrever uma nova história, de um futuro promissor para todos nós. Venha participar do lançamento da minha campanha em Nova Odessa. Vou te contar minhas ideias para nossa região melhorar e falar sobre como você pode participar desse projeto”, afirmou Dr. José.