O vereador Dr. Daniel (PDT) sobrevoou no sábado (21) a Represa do Salto Grande para fiscalizar os problemas ambientas existentes no reservatório. Segundo o parlamentar, um dos principais objetivos da ação foi evidenciar que a Estação de Tratamento de Esgoto da Praia Azul é a principal responsável pelo despejo de esgoto “in natura”, sem tratamento, na represa. “Nessa visita pude constatar que a cidade de Americana é a grande responsável pela poluição do reservatório da Represa do Salto Grande. A afirmação de que as dezoito cidades rio acima eram as principais responsáveis pela poluição não procede. Podemos afirmar que Americana hoje é a principal poluidora do reservatório que forma as Praias Azul e dos Namorados”, afirmou Dr. Daniel.

Ao final da visita, o parlamentar fez um balanço da situação da represa, onde observou diversos pontos com níveis críticos de poluição. “Podemos concluir que falta fiscalização por parte das agências reguladoras e das autoridades competentes. Temos que acabar com esses despejos ilegais de esgoto. Não podemos admitir que várias cidades, inclusive Americana, joguem seu esgoto aqui, sabendo que, logo abaixo, captamos essa água poluída para tratar e abastecer as residências para o consumo por crianças, gestantes, idosos, toda uma população. E, em relação aos aguapés, deve-se reforçar as ações de retirada dessa planta do leito da represa”, concluiu.

Marschelo Meche pede informações sobre resíduos do saneamento básico

O vereador Marschelo Meche (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que solicita informações do Poder Executivo sobre resíduos do saneamento básico. No documento, o parlamentar questiona a prefeitura sobre o destino dos resíduos dos decantadores gerados no processo de produção de água potável, a descrição do processo atual e se o DAE (Departamento de Água e Esgoto) destina resíduos de saneamento básico em locais que não sejam aterros sanitários ou industriais. Pergunta também sobre a quantidade de resíduos produzidos pelas estações Carioba e Praia Azul.

Ainda no requerimento, Meche questiona se há destinação de parte do lodo que não seja ao aterro e para quais fins é destinado. Ele explica que os lodos da estação de tratamento de esgoto são gerados a partir da biomassa microbiana que decanta durante o processo de tratamento do esgoto bruto, no qual os microrganismos decompositores e a própria matéria orgânica digerida do esgoto se acumulam no fundo dos tanques das estações de tratamento de esgoto. Segundo o autor, o objetivo do requerimento é monitorar as ações da prefeitura na área de saneamento básico. “Temos esse propósito de fiscalizar e monitorar o trabalho dos setores da administração municipal. Tivemos muitos problemas envolvendo contaminação de recursos hídricos recentemente, então precisamos ter olhar constante para esse setor. É uma questão de segurança ambiental e saúde pública”, afirma.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, na sessão ordinária de quinta-feira (26).