O vereador Dr Daniel (PDT) protocolou

um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana. E;e questiona a prefeitura sobre ações de combate a enchentes e alagamentos em Americana.

No documento, o parlamentar destaca que as fortes chuvas das últimas semanas têm causado uma série de transtornos à população. “Em áreas de risco a situação ainda é pior, pois causa insegurança e medo aos motoristas moradores do entorno. Neste sentido é importante tomar providências urgentes nestes locais e melhorar da conexão entre a Defesa Civil e a população”, comenta.

Dr. Daniel pergunta no requerimento quais ações a prefeitura tem realizado nas ruas e avenidas próximas a córregos. E se existe previsão para melhorias no escoamento de água da chuva nesses locais, como na Avenida Brasil, na Rua Itacolomi ao lado do Parque Ecológico e no Córrego São Manoel, próximo à rodoviária, entre outros.

Questiona, ainda, se o Poder Executivo instalou ou pretende instalar algum tipo de equipamento para aviso do risco de alagamento nas regiões afetadas. Por fim, pergunta se as áreas possuem estrutura para vazão de água pluvial e se existe a possibilidade de melhorar a estrutura das vias citadas visando minimizar os efeitos do acúmulo de água da chuva.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

