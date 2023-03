Dr. Daniel quer plano de revitalização pra Rua Carioba

O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou um requerimento

na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações da prefeitura sobre plano de revitalização da Rua Carioba, na área central da cidade.

No documento, o parlamentar explica que moradores e comerciantes reclamam das condições atuais da região, principalmente pela falta de segurança, e aponta a importância histórica da Rua Carioba para o município. “A linha férrea está presente desde a emancipação da cidade, sendo um ponto histórico e importante no desenvolvimento da cidade, trazendo o centro financeiro ao seu arredor. Com esta notoriedade, é de suma importância dar o devido cuidado e valor ao local que trouxe os frutos para o município que temos atualmente”, observa.

O vereador pergunta se a prefeitura tem algum projeto ou plano para a revitalização ou uso do local e, ainda, se há possibilidade de serem adotadas providências visando proporcionar mais segurança para quem mora ou transita pela região. Dr. Daniel pede, ainda, cópias dos estudos, projetos e cronograma de execução.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária de terça-feira, e será encaminhado à prefeitura para resposta.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento