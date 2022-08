O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento pedindo informações da prefeitura sobre os serviços prestados pela empresa Cebi – Centro Eletrônico Bancário Industrial Ltda. São questionamentos referentes aos pagamentos feitos nos anos de 2019, 2021 e 2022 como parte do contrato DAE 2021/000003.

No documento, Dr. Daniel menciona que no Portal da Transparência do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana constam informações sobre pagamentos à empresa no total de R$ 247.734,72. Destaca, contudo, que não são especificados os serviços que foram prestados e solicita esclarecimentos sobre os serviços contratados.

No requerimento, o autor questiona para quais serviços e finalidade a empresa foi contratada pela prefeitura municipal e quais as justificativas para as adições feitas ao contrato inicial. “Queremos saber também como são realizadas as medições e a conferência do trabalho prestado e a quais serviços se referem os pagamentos já realizados”, diz o parlamentar.

Dr. Daniel questiona ainda se há outros programados para este ano e se existe previsão para a conclusão do objetivo previsto no contrato inicial. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, na sessão ordinária desta quinta-feira (25).