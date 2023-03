Dr Daniel no rebranding com Odair Dias

Dr Daniel visita Odair Dias e estreita relações políticas

O vereador Dr Daniel (PDT) visitou nesta quarta-feira (01/03) o ex-vereador de Americana e atual secretário de governo de Sumaré, Odair Dias. Durante a conversa, eles abordaram assuntos comuns entre as duas cidades e aproveitaram para estreitar as relações político/partidárias visando às eleições de 2024.

“O Dr. Daniel é um vereador importante em Americana e foi muito proveitosa nossa conversa. Conversamos muito sobre saúde e como o prefeito Luiz Dalben (Cidadania) vem conduzindo a área. Acredito que ele gostou do projeto”, afirmou Odair Dias.

O vereador americanense agradeceu o convite e afirmou que muitas ideias do governo de Sumaré são comuns as suas e também do prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV).

“Me identifiquei muito com o grupo que hoje governa Sumaré principalmente nos trabalhos relacionados à saúde. Tanto o Luiz quanto o Chico tem a mesma visão: saúde sempre deve ser a prioridade do governo”, diz Daniel.

