O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento pedindo informações do Poder Executivo a respeito de duas indicações de sua autoria que não foram atendidas. Nos documentos, o parlamentar solicitou a realização de poda de mato e limpeza de área pública localizada na Rua Benedito Corrêa, em frente ao condomínio Bosque São Domingos. No documento, o parlamentar relata ter sido procurado por diversos moradores que solicitaram a intermediação junto à prefeitura para a realização dos serviços na área, utilizada como campo de futebol. Dr. Daniel cita ainda que foi solicitado também um novo contêiner para coleta de lixo orgânico.

“Devido à falta de atendimento das indicações protocoladas, houve uma manifestação em conjunto e os moradores promoveram um abaixo assinado, solicitando o atendimento das indicações e anexando fotografias que evidenciam a real situação. Com o mato alto e o acúmulo de restos alimentares, ocorre também o aparecimento de animais silvestres”, aponta o autor. No requerimento, Dr. Daniel questiona quando serão realizados os serviços de poda do mato e limpeza da área pública e quando será feita a manutenção e instalação de um novo contêiner de lixo orgânico no local. O vereador também solicita providências da secretaria municipal de Meio Ambiente quanto ao aparecimento de animais silvestres e possíveis riscos à saúde dos moradores.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, na sessão ordinária de quinta-feira (19).