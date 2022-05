O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana requerimento solicitando informações do Poder Executivo sobre possível vazamento de esgoto doméstico in natura na Represa do Salto Grande. O parlamentar apresentou junto ao documento fotografias para comprovar a denúncia.

Segundo Dr. Daniel, moradores da região da Praia Azul apontaram o despejo de efluente sem tratamento diretamente do emissário de esgoto da Estação de Tratamento de Esgoto. “De acordo com eles, o esgoto vem sendo descartado in natura, diretamente na Represa do Salto Grande, na região do Tancredi”, aponta.

“A represa é um dos principais bens ambientais a serem preservados em nosso município e já sofre demasiadamente com o despejo irregular de esgoto feito por outras cidades da Região Metropolitana de Campinas”, reforça o vereador. De acordo com ele, os moradores temem que as eventuais irregularidades venham a prejudicar ainda mais a água da represa e o ambiente que a cerca.

“Fora o mau cheiro, esse vazamento de esgoto irregular é um desrespeito com o meio ambiente”, lamenta Dr. Daniel. O vereador argumenta que o fato estaria em desacordo com as exigências estabelecidas pela Lei 9.605/98, pela possibilidade de resultar em danos à saúde humana e provocar mortandade de animais.

Através do requerimento, or parlamentar cobra se a prefeitura tem conhecimento de denúncias do tipo, sobre fiscalizações e a receita obtida pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) com a tarifa de esgoto, entre outros assuntos.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, na sessão ordinária desta quinta-feira (5).