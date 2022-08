O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento questionando a prefeitura a respeito do atendimento médico realizado pela Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro Mário Covas. Dr. Daniel entende que um dos principais problemas no atendimento da rede pública de saúde envolve a necessidade de consultas na unidade. No requerimento, o parlamentar solicita a relação de profissionais médicos que atendem ou atenderam no local.

Entre as informações solicitadas estão o nome do profissional e a especialidade, assim como se ele foi contratado pela prefeitura, pela Fundação de Saúde de Americana (Fusame) ou por outros. Dr. Daniel pergunta também sobre a carga horária; a escala de trabalho e os dias que foram efetivamente trabalhados nos últimos dezoito meses. “Solicitamos também cópia do registro de ponto dos profissionais, incluindo horários de entrada e saída, e a quantidade de consultas realizadas mês a mês”, destaca o vereador.

Prof.a Juliana sugere “Agosto Lilás”- violência contra a mulher

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação para que a prefeitura crie a campanha “Agosto Lilás” como mês de proteção à mulher. O objetivo é dedicar o período à conscientização pelo fim da violência em suas diversas formas. Ao defender a medida, Professora Juliana cita a Lei Maria da Penha (nº 11.340/2006) como a mais importante conquista para o enfrentamento da violência doméstica e familiar no Brasil.

A autora destaca ainda que estados e municípios já reconhecem o “Agosto Lilás” como mês dedicado à conscientização sobre a violência contra a mulher em todos os aspectos e não apenas nos lares e entre familiares.

“O ‘Agosto Lilás’ nasceu com o objetivo de alertar a população sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher, incentivando as denúncias de agressão, tentando levar informação e conscientizar a população para o fim desta violência”, explica Juliana. “São ações em escolas, presídios, centros de referência, unidades de saúde, pontos de assistência social, nas ruas, enfim, para todos os cantos”, completa.

O requerimento e a indicação serão discutidos e votados pelos vereadores em plenário, na sessão ordinária desta quinta-feira (14).