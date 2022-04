O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações do Poder Executivo sobre ações de combate à dengue no bairro Antônio Zanaga e região do Pós-Anhanguera. No documento, o parlamentar menciona reclamações e pedidos de ajuda que tem recebido de moradores, especialmente dos que moram no Antônio Zanaga e proximidades, em relação ao aumento nos casos de dengue. Há ainda, segundo Dr. Daniel, queixas de população das regiões da Praia Azul e Praia dos Namorados sobre o avanço da contaminação. “São relatos que contam a situação de várias famílias em que a maioria de seus membros foram contaminados. Há também relatos de superlotação no Pronto Atendimento do Zanaga, muito provavelmente ocorrida pelo excesso de moradores que comparecem no local com sintomas da doença”, afirma o autor.

“É fato que a população daquela região está assustada e muito preocupada com o aumento dos casos de dengue. E, mesmo diante de tal situação, não observam nenhuma ação por parte a administração municipal no sentido de reforçar as visitas nos imóveis para identificação de criadouros do mosquito, nebulização com inseticida, serviço de ‘cata-treco’, e reforço no atendimento médico do PA do Zanaga”, frisa o parlamentar.

No requerimento, Dr. Daniel questiona quais ações foram adotadas para resolver o surto de dengue no Pós-Anhanguera e se estão sendo realizadas visitas nos domicílios, por agentes do programa municipal de controle da dengue. Pergunta também se a prefeitura realizará a nebulização de inseticida na região e, em caso positivo, qual a programação do serviço. Por fim, questiona se será programado o “cata-treco” para eliminar possíveis criadouros do Aedes aegypti e se reforçará o atendimento médico no PA do Zanaga.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores na sessão ordinária de quarta-feira (13).