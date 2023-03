Dr. Daniel quer controle de pombos na Rodoviária

O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou um requerimento

na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações à prefeitura sobre população de pombos existente na rodoviária municipal.

No documento, o parlamentar explica que foi procurado por usuários do terminal rodoviário que reclamam da atual quantidade de animais presentes no local. Daniel explica que as aves são agentes transmissores de doenças presentes no cotidiano. “O crescimento populacional dos pombos é exponencial, acabam se tornando uma praga. Além disso, ocasiona o desgaste constante dos funcionários que fazem mais de uma limpeza extra diariamente devido à quantidade de sujeita que eles geram”, aponta.

O vereador pergunta se existe algum produto ou método para o controle da população de pombos; se os agentes da vigilância sanitária estão cientes da situação e realizando visitas ao local; e quais medidas estão sendo tomadas pelo poder público.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária de terça-feira, e foi encaminhado à prefeitura para resposta.

