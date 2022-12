O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, mantido pela Prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está recebendo currículos para a seleção de 12 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. Os interessados devem enviar currículo nesta quarta-feira (07/12) para o endereço eletrônico [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902. Mas atenção: as vagas são para pessoas com experiência e para moradores de Nova Odessa.

Confira as vagas na iniciativa privada publicas pelo PLT para esta quarta-feira:

AÇOUGUEIRO – Com experiência na função.

AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO/CAIXA – Feminino, maior de 18 anos e que tenha algum curso profissionalizante.

CHOPERIA E ESPETARIA: BARMAN/GARÇON/ATENDENTE/COZINHEIRA/CHURRASQUEIRO (5 VAGAS) – Com experiência na função.

ESTOQUISTA MOTORISTA – Masculino, para trabalhar em comércio e cuidar do estoque e entrega de mercadorias. Que tenha habilitação CNH A/B e experiência em estoque.

INSTRUTOR DE INGLÊS – Disponibilidade de horário (tarde/noite e sábados), para ministrar aula para crianças e adolescentes.

TRABALHADOR RURAL (2 VAGAS) – Para trabalhar 44h/semana. Contrato de experiência de 3 meses. Salário: R$ 1.500,00 (bruto) + vale-transporte + cesta básica (cartão), para executar tarefas exclusivamente de campo, reflorestamentos de árvores nativas (coroamentos de mudas com enxada, roçada de áreas com roçadeira costal, pulverização de defensivos com bomba costal, abertura manual de covas para plantio). Empresa fornece uniforme para o trabalho e EPIs. Não fumar, não beber e gostar de natureza.

VIDRACEIRO – Com experiência na função, para trabalhar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h.