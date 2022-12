De mensagem de texto à figurinhas e telefonemas, o WhatsApp é o principal meio de comunicação rápida entre os brasileiros nos últimos anos. Sabendo disso, a plataforma de descontos online CUPONATION, integrante da alemã Global Savings Group, levantou a performance do aplicativo no Brasil.

Levando em conta que SMS e telefone fixo são pagos no Brasil, o programa ficou popular em todo o território brasileiro por facilitar a comunicação e ganhou o público anos atrás ao garantir diferentes meios de entrar em contato com quem se deseja de forma gratuita.

No entanto, apesar do grande número de usuários brasileiros atualmente, os downloads do app caíram cerca de 9% entre o primeiro e o segundo trimestre de 2022.

A informação é da Statista, companhia internacional de dados que divulgou a pesquisa “Número de Downloads do WhatsApp no Brasil entre o 1° trimestre de 2015 e o segundo trimestre de 2022”, apontando que durante o primeiro semestre do ano os downloads passaram de 9.2 milhões para 8.39 milhões.

A porcentagem sobe para 34% comparado com o segundo trimestre de 2020, o que representa uma queda significativa durante um período de 2 anos. Veja a pesquisa completa no infográfico do CUPONATION.

Indo ainda mais além, o CUPONATION registrou que do início do estudo, no terceiro trimestre de 2015, ao último, em 2022, a quantidade de brasileiros iniciando o acesso no aplicativo diminuiu mais de 74% em 8 anos.

Vale ressaltar que esta semana o WhatsApp divulgou mais uma novidade para os usuários: uma nova atualização do app que permite recuperar mensagens apagadas por engano.