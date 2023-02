Dourado no pé da OS e Meche com novo assessor

O vereador Silvio Dourado (PL) protocolou

um requerimento secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo ao Poder Executivo o fornecimento do anexo III – Plano de Trabalho e documentos relacionados do contrato firmado com a OS Santa Casa de Misericórdia de Chavantes para gestão do Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi, da Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – Unacon e da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Avenida Cillos.

No documento, o parlamentar relata ter sido procurado por usuários da rede pública municipal de saúde que pediram informações sobre a contratação da Organização Social para a gestão das unidades de saúde. Dentre os questionamentos estão prazos, mudanças, qualidade e quantidade dos serviços que serão prestados. “Esse documento é essencial à população para compreensão dos serviços que serão disponibilizados e para os funcionários que trabalham no setor de saúde. Os dados permitirão termos uma visão geral e traçar um comparativo entre a situação atual e a posterior ao contrato”, explica Dourado.

Ainda no requerimento, o autor menciona que o documento vem sendo solicitado desde o início do ano e foi pedido também em reunião realizada na Câmara com representantes da empresa a respeito dos contratos de gestão. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (7). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

