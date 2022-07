O vereador Silvio Dourado (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações sobre a existência de estudos para melhoria da fluidez do trânsito na região do portal de Americana e algumas localidades específicas da cidade. No último dia 14 o vereador recebeu em seu gabinete um condutor de veículo gerenciado por meio de aplicativos de transporte de passageiros (motorista de aplicativo). Durante a reunião, o munícipe narrou as dificuldades que enfrenta conduzindo diariamente veículo pelo município.

“Foi ressaltado que na rotatória existente na região do portal de Americana a situação é grave, pois há convergência de diversas vias para o local de forma confusa e desordenada, piorando ainda mais nos horários de pico”, explica Silvio Dourado. O próprio parlamentar já vivenciou situação do tipo percorrendo a cidade. O vereador pede o encaminhamento de estudos pela Secretaria de Obras, para melhorar a fluidez e organização do trânsito de veículos. Dourado também pede melhorias na área central, Rua Rio Branco; Rua Dom Pedro II, Rua Antônio Lobo, Avenida Nossa Senhora de Fátima, Avenida Fernando de Camargo e Avenida Campos Salles.

Dr. Daniel questiona contrato prefeitura banco



O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento pedindo informações do Poder Executivo sobre os serviços prestados pelo Banco Santander, com base em pagamentos realizados em 2021 e 2022, referentes ao contrato PMA 434/2020.

No documento, o parlamentar destaca que em verificação de contratos e pagamentos no Portal da Transparência do município, observou a existência de pagamentos à instituição bancária decorrentes de serviços prestados e os respectivos aditamentos. Dr. Daniel menciona que, contudo, não são especificados quais serviços prestados geraram a obrigação de pagamento.

“Segundo consta no portal da transparência, somente em 2021 foi pago à empresa contratada a importância de R$ 2.628.651,34 e, em 2022, mais R$ 1.432.037,97. Com base nos pagamentos, estamos solicitando informações acerca dos serviços contratados”, afirma o autor. No requerimento, Dr. Daniel questiona para quais serviços e finalidade a empresa foi contratada; quais os motivos para os aditamentos ao contrato inicial e de que forma são realizadas as medições ou conferência do serviço prestado. Pergunta também a quais serviços se referem os pagamentos registrados em 2021 e 2022; se há outros pagamentos programados para 2022 e se há previsão para conclusão do objetivo previsto no contrato inicial.