O vereador Silvio Dourado (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações da prefeitura sobre o serviço de varrição de rua nos bairros Jaguari, Nova Carioba, Campo Limpo e Jardim Progresso.

De acordo com o parlamentar, moradores dos bairros o procuraram no gabinete relatando a falta do serviço nas ruas da região. “Segundo apontaram, não se verifica limpeza adequada das vias, tampouco a presença de servidores para realização do serviço e conservação do patrimônio público de uso da população”, afirma.

Dourado explica ainda que, segundo os moradores, o serviço tem sido realizado normalmente em bairros como Werner Plaas, Jardim Colina, Parque Residencial Nardini e Jardim Glória.

No requerimento, Silvio pergunta se há serviço de varrição de rua nos bairros Jaguari, Nova Carioba, Campo Limpo e Jardim Progresso, quantos servidores são destinados a atender cada bairro e quais os itinerários e horários de trabalho das equipes de limpeza. O parlamentar pede que a prefeitura apresente as mesmas informações referentes os outros bairros da cidade onde o serviço estaria sendo prestado de forma mais efetiva.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária marcada para a próxima quinta-feira (24). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.