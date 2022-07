O vereador Silvio Dourado (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que solicita ao Poder Executivo dados estatísticos da criminalidade referentes aos períodos antes e após o fechamento das bases comunitárias, guaritas e postos avançados da Guarda Municipal de Americana na região dos bairros São Vito, Jaguari, Vila Bertini e Nova Carioba. Protocolou também uma indicação na qual sugere a intensificação do patrulhamento ostensivo nos bairros. Nos documentos, o parlamentar destaca que tem recebido diversas demandas no seu gabinete e sido abordado por moradores pelas ruas da cidade que relatam que a criminalidade nos bairros está em níveis crescentes, tornando a vida insegura para as pessoas nas regiões.

“Os bairros vêm ocupando cada vez mais o noticiário policial da cidade, sendo certo que o empenho das autoridades responsáveis é grande para conter a criminalidade como um todo, o que se reconhece nesta oportunidade. Todavia, em razão das diversas queixas da população que neles reside e convive, é importante o alerta às autoridades para uma maior atenção a estas regiões específicas”, afirma o vereador. No requerimento, Dourado questiona quais eram as bases comunitárias, guaritas, postos avançados e assemelhados que a Guarda mantinha em funcionamento na região dos bairros e qual a data de desativação das instalações. Solicita ainda os índices de criminalidade nos bairros nos três anos anteriores e posteriores à desativação das bases. Na indicação, o autor solicita providências do setor competente da prefeitura para intensificação do patrulhamento ostensivo pelas vias públicas dos bairros.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, na sessão ordinária de quinta-feira (14). A indicação será relacionada na pauta de sessão ordinária e encaminhada à prefeitura para análise e atendimento.

Meche pede brinquedos para crianças com deficiência

O vereador Marschelo Meche (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento pedindo informações do Poder Executivo sobre a implantação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida nos parques e praças com playground do município.

No documento, o parlamentar menciona o Estatuto da Criança e do Adolescente, que regula e normatiza direitos básicos para a formação de uma criança, dando ênfase nos direitos básicos como brincar, praticar esportes e socializar sem discriminação. Cita ainda a Lei Federal nº 10.098, que estabelece que os parques de diversões públicos e privados devem adaptar no mínimo cinco por cento de cada brinquedo e identificá-los para possibilitar sua utilização por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Meche questiona se a prefeitura instalou brinquedos adaptados para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida nos parques e praças com playground da cidade de Americana, em quais locais estão instalados esses brinquedos e, em caso negativo, o motivo de o poder público municipal não cumprir o disposto em lei.

Segundo o parlamentar, a sociedade precisa ter olhar humano e considerar as pessoas com mobilidade reduzida no planejamento das obras. “Nós temos dispositivos nas leis federais que garantem às crianças com mobilidade reduzida o acesso aos parques infantis, minha função como legislador é fiscalizar e cobrar para que isso aconteça. Precisamos ter um olhar inclusivo e garantir que a experiência da cidade seja para todos”, afirma Meche.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário na sessão ordinária da próxima quinta-feira (14).