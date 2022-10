O vereador Silvio Dourado (PL) reuniu-se nesta sexta-feira (14) com representantes do poder público, da iniciativa privada e do setor educacional para debater a construção de um projeto de cooperativismo para as profissionais da capacitação do Centro da Universidade do Conhecimento de Americana (Cuca). Segundo Dourado, a intenção é fundar uma cooperativa para unir as profissionais que fizerem capacitação em costura para que possam dar os primeiros passos no empreendedorismo e gerar renda a partir do conhecimento e da experiência adquiridos, comercializando suas criações.

Participaram da reunião o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros; a coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) e Inclusão Produtiva da secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Odilamar Lopes Mioto; a secretária do Cuca, Grace Barboza Guedes; o professor do Instituto Federal de Piracicaba, Francisco Giocondo; e o representante do Sindicato das Indústrias Têxteis de Americana e região (Sinditec), Adão Evaldo de Moura Souza.

“Importante registrar que a construção desse projeto já vem de tempos”, destacou Dourado, mencionando indicação que protocolou na Câmara juntamente ao vereador Leco Soares (Podemos) que estimula o cooperativismo ao sugerir que o Poder Executivo apresente projeto de lei instituindo o programa municipal “Coopera Americana”.

“Por meio deste programa buscamos, em síntese, a promoção do desenvolvimento de novos modelos socioprodutivos coletivos e autogestionários, bem como estimular o contínuo crescimento dos empreendimentos econômicos solidários, organizados em cooperativas ou sob outras formas associativas”, afirmam os vereadores na indicação.

“Essa integração entre secretarias do Executivo, integrantes do Legislativo e da sociedade civil é imprescindível para uma precisa alocação de recursos e esforços em prol de nossa sociedade. Esse é o caminho mais curto para uma Americana cada vez melhor”, analisou Rafael de Barros.

Os demais participantes da reunião destacaram a importância da iniciativa. “A efetivação de associações e cooperativas daria um impulso às capacitações oferecidas no tocante a geração de trabalho e renda no município”, destacou Odilamar.

“A geração de renda aliada a um trabalho de responsabilidade social pode mudar muitas vidas, tanto da pessoa que se empenha em trabalhar, quanto da sua família e da sociedade como um todo”, avaliou Grace. “Unindo pessoas de boa vontade, poderemos resolver os problemas de nossa comunidade”, acredita Giocondo. “A união de forças visando o bem comum pode trazer resultados para o desenvolvimento da comunidade”, concluiu Adão.