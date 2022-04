Douglas Henrique Magalhães Ferreira deixou o comando da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), mas vai seguir na administração do prefeito Chico Sardelli (PV).

Nos últimos meses, Douglas esteve envolvido em polêmicas com o casal de médicos vereador Dr Daniel (PDT) e Dr.a Adriana (MDB). O então diretor chegou a ser agredido por Adriana dentro do Hospital, o que rendeu até boletim de ocorrência de exame de corpo de delito. Agora, Ele deve passar a trabalhar no serviço de trânsito com o suplente de vereador Pedro Peol (PV).

A queda de braço entre Douglas e o casal de médicos avançou até a exoneração dela, mas agora seria o momento de ‘preservar’ o assessor do grupo próximo ao prefeito.

Nos corredores da Câmara, as informações eram que Douglas tinha problemas de comando – queria comandar mais e ser menos ‘quem assina’ os documentos. O desgaste com médicos (corporação) teria sido o estopim para a saída, que já foi confirmada pela prefeitura.