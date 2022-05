Com entrada gratuita, o Teatro Municipal “Manoel Lyra” de Santa Bárbara d’Oeste receberá neste domingo (5), às 19h30, o espetáculo “A Dócil”, inspirado na obra do escritor russo Fiódor Dostoiévski. Os ingressos devem ser reservados antecipadamente pela plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/a-docil—apresentacao-em-santa-barbaradoeste__1584195).

Aprovado com recursos do Programa Ação Cultural (ProAc 1/2020), da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, o espetáculo é uma realização da Cia Teatro da Cidade, de São José dos Campos, em parceria com o Laboratorio Escénico Univalle, de Cali, na Colômbia, e a FFLCH-USP (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP).

O espetáculo conta a história de um dono de uma loja de penhores que busca a possível justificativa sobre os motivos do suicídio da sua jovem esposa, que pulou da janela segurando a imagem de uma santa. A direção é do colombiano Alejandro Puche e da chinesa Ma Zhenghong. Conta ainda com Claudio Mendel, como diretor-assistente, Elena Vássina (Rússia), na consultoria dramatúrgica, Nour Koeder (Síria), na criação de figurinos, Pitiu Bonfim, responsável pela cenografia, e Beto Quadros, na direção musical e trilha sonora.

Workshop

Além da apresentação do espetáculo, o elenco também ministrará na cidade o workshop “Processo de criação”, que acontece das 14 às 16 horas, no Espaço Arte-Móvel (Rua João Pessoa, 601, na Cidade Nova). Com carga horária de duas horas, a ação abordará a importância das ações no processo de criação de cenas. A atividade é gratuita e destinada a interessados acima de 16 anos e que tenham vivência teatral. As vagas são limitadas a 15 participantes e 10 observadores. Interessados devem se inscrever previamente pelo link: https://forms.gle/nNpvCfFCtkaaUzqt8

Serviço:

Apresentação do espetáculo “A Dócil” (12 anos/75 minutos)

Dia 5 de junho (domingo), às 19h30

Teatro Municipal “Manoel Lyra” – Rua João XXIII, 61, Centro | Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

Reservas: https://www.sympla.com.br/a-docil—apresentacao-em-santa-barbaradoeste__1584195



Workshop “Processo de Criação”

Dia 5 de junho (domingo), das 14 às 16 horas

Espaço Arte-Móvel – Rua João Pessoa, 601, Cidade Nova | Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

Inscrições: https://forms.gle/nNpvCfFCtkaaUzqt8

Informações: (12) 99741-1801