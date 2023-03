Dória ganha biografia este mês

João Doria – O Poder da Transformação

No próximo dia 27 de março, a cidade de São Paulo recebe a noite de autógrafos do livro João Doria – O Poder da Transformação, biografia do ex-governador do Estado de São Paulo e empresário, João Doria.

A obra, publicada pela Matrix Editora, é assinada pelo cientista social, jornalista e escritor Thales Guaracy.

O livro tem prefácio assinado pelo ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso e revela os bastidores da trajetória política e empresarial de uma das figuras mais emblemáticas do país.

O lançamento acontece a partir das 18h na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi e contará com a presença de Doria e Guaracy.

Serviço

O que: Noite de autógrafos do livro “ João Doria – O Poder da Transformação ”

Quando: 27 /03 (segunda-feira), às 18h

Onde: Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, Av. Brg. Faria Lima, 2232 – Piso Superior – Jardim Paulistano, São Paulo – SP, 01489-900

Sinopse do livro

O nome Doria sempre esteve presente em momentos de mudanças no Brasil. O pai de João – muita gente não sabe – foi o criador de uma data que transformou o comércio: o Dia dos Namorados. Foi também um deputado cassado pela ditadura militar, que o levou ao exílio, bruscamente mudando a vida e o destino de toda a família. João Doria Jr. seguiu o pai em muitas coisas – e foi mais longe. Dirigiu empresas do estado com muita competência. Na iniciativa privada, fez fortuna como homem da TV e empreendedor de sucesso. Como o pai, lançou-se na política, para onde levou um modelo de gestão ambicioso, inovador e transformador. Enquanto o presidente da República Jair Bolsonaro dizia não ser coveiro, JD tomou a dianteira na defesa e na produção da vacina e salvou vidas. Venceu a pandemia mais cedo, contra todos os obstáculos, e continuou trabalhando em todas as frentes da administração. Como resultado, enquanto a economia do Brasil e de outros países desabava, reflexo da pandemia e de iniciativas insensatas, São Paulo voltou a crescer. Neste livro, você vai conhecer os bastidores da história pessoal, empresarial e política de João Doria e um exemplo de como a política pode ser diferente.

