O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), desistiu – de novo – de ser candidato a presidente da república. Doria havia sido escolhido internamente no PSDB como o nome para a disputa, mas recebeu o pedido da própria cúpula do partido para desistir e apoiar a senadora Simone Tebet (MDB).

“Serenamente, entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida”, disse Doria em um pronunciamento feito em suas redes sociais nesta segunda-feira.

“Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve. Com a sensação inequívoca do dever cumprido e missão bem realizada. Com boa gestão e sem corrupção. Saio com o sentimento de gratidão e a certeza de que tudo o que fiz foi em benefício de um ideal coletivo, em favor dos paulistanos, dos paulistas e dos brasileiros”, afirmou Doria.

Apesar da escolha interna no partido, Doria enfrentava rejeição até mesmo dos colegas de legenda. Ainda, o tucano não conseguiu alavancar seu nome nas pesquisas.