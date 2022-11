Um dos donos da Multilaser e secretário de Educação do Paraná, Renato Feder aceitou o convite do governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) para ficar à frente da educação em São Paulo. Ele chegou a ser anunciado como ministro do governo Bolsonaro em 2020, mas não chegou a assumir a pasta.

Segundo a Folha de S.Paulo, pessoas próximas a Feder disseram que ele já informou o governador Ratinho Júnior (PSD) que deixará o cargo. Ele deve ser anunciado como comandante da pasta em SP a partir da próxima semana e assumirá o posto em janeiro.

O comando da secretaria estadual de São Paulo, a maior rede de ensino pública do país, dá a Feder maior visibilidade. O seu nome estava entre os mais cotados desde que Tarcísio venceu a eleição. A equipe do governador eleito avalia que a educação paulista tem problemas graves, como a falta de professores, e por isso a pasta precisa ser comandada por alguém que já tenha experiência.

Feder é empresário da área de tecnologia e está há quatro anos como secretário de Ratinho Júnior. Ele conseguiu que as escolas estaduais paranaenses tivessem um dos melhores desempenhos na última edição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o que chamou a atenção de Tarcísio.