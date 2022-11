A assessoria de Imprensa das lojas Havan enviou uma nota, nesta terça-feira, aos órgão de imprensa informando que Luciano Hang não tem envolvimento com as manifestações dos caminhoneiros nas rodovias do país.

Bolsonaristas costumam fazer seus encontros pré-manifestações sempre em frente às lojas de Luciano, amigo inseparável do presidente Jair Bolsonaro.

Leia:

Diante de tudo que tem acontecido, o empresário Luciano Hang esclarece que são falsos os boatos, fotos, áudios e vídeos que circulam nas redes sociais de que ele está envolvido, se manifestando ou patrocinando movimentos de paralisação de estradas ou rodovias.

Manifestações em frente às megalojas estão sendo organizadas de forma espontânea, sem qualquer vínculo com a Havan ou com o empresário. Desejamos o melhor para o Brasil e para todos os brasileiros.