O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o Brasil em 30 de dezembro e foi pra Flórida em um condomínio de brasileiros em Orlando. O ex-presidente encontra-se hospedado em mansão de propriedade da empresa Famous Family, aberta em 30 de abril de 2020 pelo ex-lutador de MMA José Aldo e sua esposa, Vivianne Pereira Oliveira, que recebeu Auxílio Emergencial de forma irregular ao longo de 2020.

De acordo com o Portal da Transparência, a dona da mansão onde o ex-presidente foge da Justiça brasileira recebeu o Auxílio Emergencial de R$ 600 entre maio e outubro de 2020. Nos meses restantes do primeiro ano pandêmico, ela recebeu mais R$1200 em três parcelas de R$300.

Enquanto recebia o benefício, destinado aos setores mais vulneráveis social e economicamente da sociedade brasileira, a empresa aberta por Vivianne e seu marido comprou a mansão por 754 mil dólares, em 29 de junho de 2020. A informação foi trazida ao público com exclusividade por dois jornalistas; um deles é Diego Feijó de Abreu e a outra não pôde ser identificada através das suas redes sociais. Assim que o for, atualizaremos esta nota com os devidos créditos.

Bolsonaro beneficiou ONG de José Aldo

O governo do ex-presidente assinou um convênio que prevê repasse de R$ 200 mil do Ministério da Cidadania ao Instituto JAJ, ONG presidida por José Aldo. O acordo, que prevê a realização da Copa Cidadania de Jiu-Jitsu, no Rio de Janeiro (RJ), foi assinado em 5 de outubro de 2022, entre o primeiro e o segundo turnos das eleições.

A proposta para a formulação do convênio foi feita por intermédio de uma emenda parlamentar individual do deputado federal bolsonarista Felício Laterca (PP-RJ), de acordo com reportagem de Paulo Motoryn, no Brasil de Fato.

Conforme o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (Siconv), o repasse de R$ 199.998,55 deve ser feito em parcela única, por intermédio da Secretaria Nacional de Esportes (no governo Lula, a pasta voltou a ser ministério, tendo à frente Ana Moser).