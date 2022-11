O empresário franqueado da @dominosbrasil que hostilizou o cantor Gilberto Gil no Catar é identificado. No Qatar insulto em público pode dar prisão de um ano. A empresa emitiu nota depois da repercussão do caso.

NOTA DE ESCLARECIMENTO: A Domino’s Pizza Brasil repudia toda forma de violência e esclarece que atitudes individuais de seus franqueados não refletem o posicionamento da marca, por isso, apura o caso com toda seriedade. A companhia se solidariza com Gilberto Gil e sua esposa pelo constrangimento que sofreram no Catar.