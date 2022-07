Quem é adepto de praticar atividade física com muito ritmo e diversão já tem programação para o próximo domingo (17) de manhã. A partir das 9 horas, a Secretaria de Esportes de Americana promove uma aula de danças e ritmos no portal de entrada da cidade. A atividade contará com a participação da professora Karina Tardivel, do Instituto Jr. Dias.

O evento é gratuito e quem quiser participar é só comparecer e se movimentar. A ação faz parte do Projeto Esporte e Lazer na Cidade, que realiza atividades recreativas e esportivas na Avenida Antonio Pinto Duarte, que fica fechada ao tráfego de veículos aos domingos, das 6 às 20 horas.

A Guarda Municipal e a Unidade de Transportes e Sistema Viário colaboram com a realização da atividade, principalmente na organização do tráfego, na interdição da via e na segurança dos participantes.