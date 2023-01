Horóscopo de domingo 29 de janeiro de 2023

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Quando se trata de amor, não estabeleça limites. A energia positiva está em alta, não importa o que aconteça agora, sua realidade é outra e, quando você olhar para sua vida amorosa…

Dinheiro & Trabalho: Você não deve duvidar em nenhum momento de suas habilidades para conseguir a situação financeira que deseja, saiba que está preparado para tudo e muito mais. É uma questão de saber reparar nas…Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: O entusiasmo será renovado, a felicidade estará com você na figura de alguém de um outro lugar. Você voltará a amar e ser amado, por isso não perca a esperança no que este novo ano…

Dinheiro & Trabalho: A prosperidade estará do seu lado e, embora exija mais dedicação, a curto prazo, um projeto se tornará um negócio lucrativo. A tensão começa a desaparecer e, novamente, você estará animado…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Agora vai olhar o futuro com muita felicidade projetando novas esperanças. Seu coração se encherá de emoção através de uma pessoa que realmente saberá como responder às…

Dinheiro & Trabalho: Deve aproveitar porque entrará numa fase em que não terá despesas relevantes, portanto, é o momento certo para investir um pouco de tempo e dinheiro em algo que perceberá que trará o resultado…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Não duvide e vá atrás dos seus desejos para se sentir feliz. Isto porque haverá alguém que você desejará estar por perto sempre, e que neste ciclo as chances são bem maiores do que…

Dinheiro & Trabalho: Não obstante não a explore adequadamente, você tem uma grande capacidade de gerar oportunidades para fazer o dinheiro surgir. Por isso se quiser avançar na área financeira, deve reconhecer…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Há uma pessoa que está interessada em você e que logo vai se mostrar. O amor sairá dos seus sonhos e se tornará algo que viverá a cada dia, por isso, guie-se pela sua intuição e coração…

Dinheiro & Trabalho: Um momento muito bom vai acontecer com seus recursos, você poderá ter a alegria de conseguir de iniciar uma conquista de forma certa, o que lhe trará coisas boas no futuro. Durante estes dias…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Ainda neste verão, você sentirá uma incrível sensação com uma pessoa que sempre está por perto, algo que pode ser tão intenso que vai querer tê-la muito mais perto. Ela é uma pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Saiba que há uma energia que gera mudanças, e agora o que está relacionado às finanças e à área profissional começa a se mover de uma maneira muito positiva, portanto, mantenha um…Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Prepare-se para desfrutar e deixe-se levar pelos instintos que tem reservados. Não acredite em comentários desnecessários relacionados a quem é importante para você agora. Se…

Dinheiro & Trabalho: O que lhe será apresentado agora dará resultados extraordinários, o que junto com uma outra visão e a energia que o cerca não apenas o ajudará a ter mais fé no futuro, como também o fará…Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Neste ciclo que se inicia agora, procure marcar um encontro com quem vai lhe atrair bastante. Aproveite esse momento no seu signo, porque nada lhe parecerá inacessível e poderá…

Dinheiro & Trabalho: Você terá a condição e força necessária de ser capaz de superar qualquer coisa que vire obstáculo com o dinheiro. Resolver questões e encaminhar outras será mais fácil para você. Isto porque pode até…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: O romance estará com tudo, seu apelo e poder de atração serão extraordinários. Alguém que nunca deu sinais de algum interesse, agora o deixa claro com gestos e olhares.

Dinheiro & Trabalho: Não há aspectos astrológicos que o afetem e essa congruência astral também lhe proporcionará uma boa margem financeira e possibilidades de ganhos que até agora não havia considerado como…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Durante estes dias você vai ter surpresas e procurará passar mais horas com a pessoa que logo irá conhecer. O namoro e aventura amor está pairando no ambiente e sua vida começa…

Dinheiro & Trabalho: O bom ambiente financeiro que se apresenta nesta jornada astral levará você à felicidade. Vai encontrar o prazer de se sentir tomando conta da maioria das situações, e ao mesmo tempo fazendo o que…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Logo você verá como o caminho que você tomar será o mais certo para ser feliz ao lado de alguém que aos poucos irá tomando lugar nos seus pensamentos. Está para chegar o momento…

Dinheiro & Trabalho: No plano financeiro não há razão para sofrer por suas economias, não há nenhuma despesa grande se aproximando. Você passará por um período de transição que é necessário para alcançar um outro… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você sentirá que, com um único olhar, poderá receber qualquer pensamento com todos os detalhes Com o passar dos dias notará que uma pessoa cada vez mais aparece em seu caminho…

Dinheiro & Trabalho: Está em um ponto nesta jornada onde não vai lhe custar muito receber o que deseja. O dinheiro parece que vai começar a chegar mais facilmente. Você poderá ter em suas mãos algumas vantagens financeiras, tudo…Continue lendo o signo Peixes

