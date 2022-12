Horóscopo de domingo 04 de dezembro de 2022

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Atualmente o jogo de sedução vai deixar você louco e vai querer passar mais tempo com a pessoa que gosta. Sabe muito bem que o amor é o motor do mundo. Por isso, a partir de…

Dinheiro & Trabalho: Antes de tudo, precisará de toda sua criatividade para concluir as tarefas no trabalho corretamente e tudo ficará bem. Estará com a mente clara e focada, para conseguir tudo o que definir… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Neste momento tem que estar ciente do que significa iniciar um relacionamento. Afinal, o amor pode levá-lo a uma área totalmente nova e maravilhosa. É hora de entender que certos momentos…

Dinheiro & Trabalho: Para alcançar o sucesso profissional que deseja aproveite o momento para trabalhar com mais paixão e esforço. Ainda mais que nada cai do céu, saia dessa zona de conforto e vá atrás dos seus… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Finalmente chegou o momento em que alguém especial não conseguirá tirar os olhos de você. Afinal, é sua maneira de ser que está atraindo a pessoa que tanto gosta. Procure marcar…

Dinheiro & Trabalho: Neste mês, seu espírito de empreender novos projetos emergirá com maior força. Dessa forma poderá decidir reescrever sua ideia mais pessoal para adaptá-la às verdadeiras necessidades de… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Antes de tudo, não duvide de si mesmo e vá atrás do sucesso sentimental. O amor pode ser especial de muitas maneiras. Assim, você realmente considerará como pode fazer para ter essa…

Dinheiro & Trabalho: Mesmo que esteja trabalhando em projetos difíceis, deve manter-se animado no trabalho. Portanto continue projetando uma boa imagem profissional de si mesmo, quase como se fosse… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Talvez ama muito uma pessoa com a qual compartilha quase todos os dias bons momentos e que deseja como parceiro. Desse modo, é um bom momento para pensar no futuro…

Dinheiro & Trabalho: A princípio começará a prestar mais atenção a alguns detalhes do seu desempenho. Como resultado perceberá o que pode melhorar para progredir no trabalho e obter o sucesso que deseja… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: A princípio precisa entender o que está por trás de um coração que bate a toda velocidade. É o amor por alguém que vai começar a se tornar realidade. Apenas precisa ser mais…

Dinheiro & Trabalho: Neste momento, o trabalho mesmo sendo algo acolhedor pode levá-lo à exaustão. Portanto, procure descansar um pouco entre uma tarefa e outra. Antes de tudo, a concentração é uma das… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Essa sensação de boas vibrações que alguém especial lhe passa, será a responsável de querer falar a sós com ela. Ainda mais que no amor nunca é tarde demais para encontrar sua alma…

Dinheiro & Trabalho: Chegou a hora de ter consciência de que o mundo mudou e que o seu trabalho também. Assim, por mais que você queira que seus deveres acabem sendo algo um pouco menos intenso, não… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: O amor em sua vida será de certa forma uma nova forma de expressão. Afinal, com uma pessoa do seu círculo começará a sentir que realmente existe algo mais do que uma simples…

Dinheiro & Trabalho: Na área profissional, deve seguir a direção certa para que o universo jogue do seu lado. Dessa forma, quando você se concentrar no futuro que deseja, acabará alcançando-o. Por outro… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Agora pode estar sentindo-se especialmente atraído por um parente de um amigo. Neste universo de novas sensações, esta será bem diferente das anteriores. Assim, vai encontrar…

Dinheiro & Trabalho: Desde já existem grandes possibilidades de receber um pequeno incentivo em seu trabalho. Isso será um pequeno reconhecimento ao seu compromisso com o que você acredita e o que… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Finalmente chegou a hora de realmente poder dar um passo importante nos assuntos do coração. Está sentindo-se animado com tudo o que está acontecendo entre essa pessoa e você…

Dinheiro & Trabalho: No que diz respeito ao seu trabalho, vai ter um dia particularmente descontraído. Ainda mais que não terá muitas tarefas ou pressões que ameacem fazer com que você perca os nervos… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Antes de tudo e que seja tarde demais, deve colocar as cartas na mesa. Por mais que você esteja pensando em agir ou fazer outra coisa, sem dar esse passo, nada vai mudar. Está no…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional você não deve parar por nada no mundo. Assim, mostre que está realmente capacitado para assumir um novo projeto. Isso será parecido a um teste, mas seus superiores… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Está num ponto em que você deve agir rápido e declarar seu amor a essa pessoa especial. Apenas seja forte e determinado, fale com tranquilidade e triunfará. Afinal, no amor nunca…

Dinheiro & Trabalho: De certa forma o trabalho é uma espécie de complemento que não quer mudar. Você só está preparado para avançar passo a passo no seu dia a dia, sem estresse e com bons sentimentos. Portanto… Continue lendo o signo Peixes