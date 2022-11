Horóscopo de domingo 20 de novembro de 2022

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Alguém que lhe interessa pode se tornar o seu novo amor. Porém, pode ser que ainda não tenha visto os sinais que essa pessoa está lhe enviando. Visto que, ela está esperando que você…

Dinheiro & Trabalho: Todos ao seu redor sabem que você é um profissional muito competitivo, mas que hoje evita os riscos excessivos. Assim, no trabalho você será muito eficiente e receberá alguns… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Com alguém que por enquanto é uma amizade, você está começando a construir algo muito bom. O lado ótimo é que essa pessoa também está sentindo isso. Assim, as fantasias começarão…

Dinheiro & Trabalho: Neste momento, deve se valorizar mais, você sabe que sua trajetória profissional é muito boa. Às vezes sente que não recebe o que merece, embora entenda que a palavra crise afeta o mundo… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Neste momento da sua vida tudo o relacionado ao amor será mostrado com mais clareza. Dessa forma, você vai abraçar avidamente um possível relacionamento que está surgindo…

Dinheiro & Trabalho: Talvez deva se esforçar mais para alcançar as metas propostas. Afinal, a vida sempre nos ensina como devemos nos comportar em determinadas situações. Não pare de ouvi-la nem deixe de ver… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: É provável que nestes dias conheça alguém que será muito inteligente e, portanto, interessante. Assim, você não será capaz de esconder a atração que sentirá por essa pessoa, mesmo…

Dinheiro & Trabalho: É um dia favorável para a tomada de decisões relacionadas ao seu trabalho. Portanto, no nível profissional, se está em dúvida sobre qual caminho seguir fará bem em arriscar. Tudo indica… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: No que se refere ao amor, você vai comprovar como sua simpatia abre portas inesperadas. Desse modo, uma pessoa muito interessante se aproximará de você, movida pelo calor…

Dinheiro & Trabalho: Desde já, vai ter que seguir o ditado que diz, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Se está com algumas tarefas atrasadas é muito importante que comece a acelerar para poder finalizar… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Atualmente o que sente por essa pessoa é de certa forma o que vai fazer você curtir um momento especial. Estar ao lado dela e ver alguns sinais positivos vindo de sua parte o deixarão…

Dinheiro & Trabalho: Todas as suas características se encaixam perfeitamente no seu cargo. Afinal você é uma pessoa trabalhadora e extremamente atenciosa. Porém, muitas vezes sente-se inferior aos demais. As… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Em um nível sentimental o mundo está do seu lado. Desde já pode acabar sendo o que marque o início de algo maior nesta área, deixe o amor guiá-lo. Apenas não deve ter medo de nada…

Dinheiro & Trabalho: Agora as energias celestiais estão do seu lado para que receba nos próximos dias boas novas. Talvez seja um novo emprego ou alguma novidade que o beneficie. Procure saber mais, porque… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Existe alguém em seu ambiente que pode acabar sendo mais do que um amigo, você deve considerar ir em frente. Assim, transformar completamente um relacionamento pode ser algo…

Dinheiro & Trabalho: De antemão o relacionamento com seus colegas e até mesmo com seus chefes deve ser importante para você. Pois, alguém do seu próprio setor profissional o ajudará em uma promoção futura… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: A princípio, as estrelas apontam à possibilidade de você se armar de coragem em um nível sentimental. Vai conseguir falar com uma pessoa próxima para começar algo que vem amadurecendo…

Dinheiro & Trabalho: Você estabeleceu metas produtivas que, por um motivo ou outro, não foi capaz de atingir. Agora está em um momento em que deve aprimorar suas marcas. É hora de pular os pretextos e… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Finalmente o amor o levará diretamente a uma pessoa especial que pode acabar sendo melhor do que você esperava. Tudo mudará para melhor em sua vida em um relacionamento que…

Dinheiro & Trabalho: Aproveite sua força para manter as coisas funcionando de forma positiva. No trabalho você pode seguir em frente e fazer grandes progressos, embora tenha que enfrentar alguns… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: À primeira vista, um amor que você nunca teve pode aparecer para ficar e preencher sua vida de alegria. Será através de um encontro com amigos que essa pessoa surgirá e terá o que…

Dinheiro & Trabalho: Finalmente vão acontecer algumas mudanças importantes em sua vida profissional. Apenas terá que estar um pouco mais atento às coisas que estão ocorrendo ao seu redor. Está tendo uma… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Desde que você não espere que essa pessoa venha em sua direção, poderá ir de encontro dela. Apenas deve dar os passos necessários para chegar lá. Não há amor sem esforço…

Dinheiro & Trabalho: Embora no trabalho está indo muito bem, você está investindo pouco de sua parte para gerar aquela promoção que espera. Afinal, tem a possibilidade de fazer algo grande na sua vida, não… Continue lendo o signo Peixes